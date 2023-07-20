المصيلحي: مصر تدرس الحصول على منح تمويلية تصل إلى 400 مليون دولار من الإمارات لتسهيل شراء الأقماح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تدرس الحصول على منح تمويلية من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تسهيل شراء الأقماح المستوردة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن تلك المنح التمويلية تصل إلى 400 مليون دولار.

وأوضح أن تلك المنح التمويلية من خلال تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية.

وأشار المصيلحي إلى أن مصر لديها 23 منشأ معتمد لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، يتم من خلالها استيراد الأقماح.

يُذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح هي روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، والهند.

وأكد المصيلحي أنه في حال وجود دول جديدة لديها الإمكانية على توريد الأقماح لمصر، ستتم دراسة عروضها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي دراسة ضم مناشئ جديدة لقائمة الدول الموردة لمصر.