المصيلحي: مستهدف 100 مجمع لخدمات «التموين» مستقبلا ونموذج الشرقية وفقا للمعايير الدولية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثانى مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى أيضا خلال الأسابيع الماضية فى بورسعيد، ومستهدف الوصول إلي 100 مجمع نموذجي خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى.

وأضاف عشماوي أن تلك النماذج عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى “مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية”.

وتابع أن ذلك سعيا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ولفت عشماوى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل.

كذلك خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومى” أيضا، اضافة منشأة “اثبات رقمى القومى على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجارى، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

وتم افتتاح عدد 4 مكاتب سجل تجاري متميزة في محافظة الجيزة ولأول مرة يتم فتح مكتب سجل تجاري في مول تجاري وهو مول العرب.