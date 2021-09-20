المصيلحي : مركز سلامة الغذاء يقدم 975 نوعا من التحاليل يستغرق فحصها يوما واحدا

افتتح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الزراعة السيد القصير ، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3.6 ألف متر بتكلفة بتكلفة…

افتتح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الزراعة السيد القصير ، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3.6 ألف متر بتكلفة بتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان في مدينة قها إن المركز يعد أول مركز إقليمي لتغطية 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل الذي تستغرق فحصها يوم واحد، بتكلفة تتراوح من 25 جنيها إلى 1500 جنيه.

وأضاف أنه يضم 9 معامل منها معمل متبقيات المبيدات – معمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية – ومعمل الاختبارات البيولوجية، ومعمل الاختبارات الكيميائية، بالإضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.

وذكر المصيلحي، أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية، لافتا إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياه والتربة، وصولا إلى المنتج النهائي.

وأكد أهمية فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، وتتم عمليات الفحص وفقا للمواصفات القياسية المصرية والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية “الأيزو” 17025، لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.