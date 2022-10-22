المصيلحي : مد قرار تقدم المضارب لمديريات التموين للمشاركة في توريد الأرز الشعير حتى الاثنين المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.‏

وقال المصيلحي، خلال بيان، اليوم، إن مصر تنتج ما يقارب الـ5 ملايين طن أرز شعير، وأشار ‏إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل إلى مليون ونصف المليون طن أرز شعير، ويأتي ‏ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات (الدقهلية- الشرقية- البحيرة- دمياط- كفر الشيخ- الغربية- ‏الفيوم- بورسعيد- الإسماعيلية- الإسكندرية)؛ للوقوف على ما تم ‏توريده من الأرز الشعير حتى الآن.

ووجّه المصيلحي ‏مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمدّ استقبال طلبات ‏المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية، حتى الاثنين المقبل، مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم، وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرْد اليومي لتلك المضارب التي ورّدت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وشدد المصيلحي على مديري المديريات تسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة، ‏وكذلك التموين بكل نقطة، سواء بالمضارب أو المخازن؛ لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقرَّرة منهم بسرعة؛ لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم.‏

وطالب المصيلحي مديري المديريات بسرعة إنهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا.

وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المصيلحي شدد على مديري المديريات ‏بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق ‏محافظتهم، سواء كانوا تجارًا أو أصحاب مخازن أو مضارب،

وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي، على أن يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏

وأكد كمال أن تلك التوجيهات تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق ‏تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير.

وأضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الوزير وجّه ‏هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم ‏مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم أولوية في ضرب الأرز ‏الشعير.‏