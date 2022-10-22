المصيلحي : مد قرار تقدم المضارب لمديريات التموين للمشاركة في توريد الأرز الشعير حتى الاثنين المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
وقال المصيلحي، خلال بيان، اليوم، إن مصر تنتج ما يقارب الـ5 ملايين طن أرز شعير، وأشار إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل إلى مليون ونصف المليون طن أرز شعير، ويأتي ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات (الدقهلية- الشرقية- البحيرة- دمياط- كفر الشيخ- الغربية- الفيوم- بورسعيد- الإسماعيلية- الإسكندرية)؛ للوقوف على ما تم توريده من الأرز الشعير حتى الآن.
ووجّه المصيلحي مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمدّ استقبال طلبات المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية، حتى الاثنين المقبل، مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم، وطالبهم كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرْد اليومي لتلك المضارب التي ورّدت الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم المالية.
وشدد المصيلحي على مديري المديريات تسهيل إجراءات التوريد على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة، وكذلك التموين بكل نقطة، سواء بالمضارب أو المخازن؛ لتسهيل الأمر عليهم وحساب نسب التوريد المقرَّرة منهم بسرعة؛ لسداد المستحقات اللازمة لهم.
وطالب المصيلحي مديري المديريات بسرعة إنهاء إجراءات المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا.
وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المصيلحي شدد على مديري المديريات بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق محافظتهم، سواء كانوا تجارًا أو أصحاب مخازن أو مضارب،
وكذلك ضرورة التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي، على أن يكون تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.
وأكد كمال أن تلك التوجيهات تأتي لضبط ولإحداث توازن في سوق تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين في منظومة توريد الأرز الشعير.
وأضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الوزير وجّه هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التي يقوم مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم أولوية في ضرب الأرز الشعير.