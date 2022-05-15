المصيلحي: مد تسجيل التليفونات على بطاقة التموين هدفه التسهيل على المواطنين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022.

وأشار المصيلحى إلى أن التوجيه للمد يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وأضاف أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم. مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحى يتابع الأمر لحظة بلحظة.