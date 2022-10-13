المصيلحي: ما نمر به الآن لم يكن له سابقه من أوبئة والحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل ما نمر به الآن لم يكن له سابقه سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية و ما خفي كان اعظم .

واضاف بأن كل ذلك يدعونا الي المزيد من التنمية يقوم بها الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، كما أن المؤتمر الإقتصادي الذي يقام في أكتوبر الجاري سيكون له دورا كبيرا في دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بأن الغرفة التجارية في الإسكندرية كان لها دورا كبيرا في تنمية القطاع التجاري ، مطالباً الغرفة التجارية بالمزيد من المشروعات التنموية التي تخدم تنمية قطاع التجارة الداخلية.

و دعا المصيلحي رجال الأعمال والصناع الاستمرار في العمل بما يكون له عائد تنموي واقتصادي على مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي و الاحتفالية الكبري التي تقيمها الغرفة التجارية في الإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها المنعقد الان في مكتبة الإسكندرية.