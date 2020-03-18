المصيلحي: لو العالم كله قفل في تصدير القمح عندنا احتياطي يكفي 8 شهور

كشف المصيلحي أنه تم منع استيراد اللحوم من السودان نتيجة ظهور مرض هناك .

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك رصيدا من احتياطي القمح حتى 17 مارس أمس يكفي 3.5 شهور ونصف.

وقال وزير التموين خلال لقاء يذاع الآن على القناة الأولي المصرية إن تلك الفترة الاحتياطية من القمح المستورد فقط قائلا : لو العالم كله قفل من القمح وذلك لن يحدث فنحن لدينا احتياطي 8 شهور.

وأوضح أن موسم حصاد القمح المحلي الجديد يعمل على زيادة الفترة إلى 4 شهور ونصف الشهر.

وقال إن رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، والأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل.

وأضاف: “بينما تكفي كميات الدواجن المجمدة 6 شهور والقطاع الخاص طالب بفتح دواجن مجمدة بكمية 20 الف طن دواجن مجمدة مقسمة على شهري أبريل ومايو وتم التواصل مع وزارة الزراعة لذلك وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6 شهر”.

وتابع: “حجم الاستهلاك يصل الي 80% من اللحوم ويتم دعم الاستهلاك من خلال اللحوم البرازيلية المجمدة من خلال الخدمة الوطنية بسعر 90 جنيه ويتم بيعها للمواطن”.

وأكد أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020 ويتم طرحها بسعر 85 جنيها.

وكشف المصيلحي انه تم منع استيراد اللحوم من السودان نتيجة ظهور مرض هناك .

وأكد أنه تم الكشف عليه عند دخوله مبني ماسبيرو من خلال الفحص الطبي لكل من يتردد على مبني الإذاعة والتليفزيون.