المصيلحي: لن تُلغى أي بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون

أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتي في إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، نافيا إلغاء أي بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونفى وزير التموين مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أي رقم تليفون لأي من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك للتواصل معهم عبر إرسال الرسائل عبر الهاتف.

وقال مصيلحى، إن الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالي حال حدوث تغيير في البيانات سيتم إخطار المواطن بذلك التغيير بدلا من الحذف مباشرة أو اتخاذ إجراءات بشأن البطاقة.

وأضاف وزير التموين، رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنه لا يتم الحذف من الخبز، وذلك نظرا لعدم وجود المخابز الحرة في كل مناطق الجمهورية.