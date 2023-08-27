المصيلحي لـ«المال»: المواطن له حرية الاختيار في الحصول على الخبز البلدي أو الدقيق بمنظومة التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المواطن المستفيد من منظومة الخبز المدعم لديه حرية الاختيار في صرف حصته الشهرية من الخبز البلدي أو الدقيق المدعم .

وقال المصيلحي لـ”المال” خلال تفقد هايبر ماركت التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر اليوم، إن المواطن من حقه الحصول على 150 رغيف خبز بلدي شهريا أو 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم.

وأشار المصيلحي إلي أن هناك مواطنين في بعض المدن وخاصة الدلتا يقومون بشراء الخبز البلدي المدعم، حيث ترتفع تكلفة إنتاجه في حالة حصولهم على الدقيق، فيما يفضل البعض الآخر في عدد من المحافظات مثل الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان والجيزة الحصول على حصتهم من الدقيق بدلا من الخبز.