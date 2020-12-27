المصيلحي لـ«المال»: الحكومة قادرة على تثبيت سعر «زيت التموين» عند 17 جنيهًا حتي الآن

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر مرتبطة بالسعر العالمي للزيوت الخام، التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، لذلك سيتم وضع استراتيجية مع وزارة الزراعة لتخفيض حجم استيراد الزيت الخام، وأنه يتم استيراد حوالي 95% من الزيوت الخام .

يذكر أن سعر طن زيت الصويا الخام ارتفع إلى 944 دولارًا نوفمبر الماضي مقابل 709 دولارات في يوليو، والعباد خام ارتفع إلي 1129 دولارًا للطن مقابل 817 دولارًا في يوليو الماضي .

وقال المصيلحي ، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أنه حتي هذه اللحظة الحكومة قادرة على استيعاب زيادة السعر العالمي، وسعر الزيت في البطاقة التموينية 17 جنيه، لكن لا بد من إعادة احتساب تسعيرة سعر الزيت التمويني – حتي نكون صرحاء مع أنفسنا – على حد قوله .

وسجل مؤشر منظمة الغذاء العالمي “الفاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفاع بنحو 14.5٪ في أسعار الزيوت النباتية، نتيجة انخفاض حاد في المخزونات العالمية من الزيوت .

وشدد وزير التموين على أنه طالما الدولة قادرة على تحمل الزيادة العالمية سيتم الحفاظ على سعر الزيت التمويني، لكن حال عدم استطاعة ذلك سيتم رفع السعر في أقل قدر ممكن .

وأوضح المصيلحي، أن ذلك لعدم خلق أزمة في توفير السلعة، مشيرا إلي أن هناك استمرارية في توفير 70 ألف طن زيت خام شهريا لإنتاج 64 ألف طن زيت تمويني .

وقال إن ارتفاع أسعار الزيوت الحرة في الأسواق يؤدي إلي ضرورة استمرار الحكومة في إتاحة السلعة في السوق بجودة وسعر مناسب .

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي على البطاقات التموينية يصل إلي 64 مليون مواطن، مقيدين على 21.5 مليون بطاقة تموينية، بدعم مالي يصل إلي 84.5 مليار جنيه لوزارة التموين في موازنة 2020/2021 .