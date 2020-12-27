اقتصاد وأسواق

المصيلحي لـ«المال»: الحكومة قادرة على تثبيت سعر «زيت التموين» عند 17 جنيهًا حتي الآن

بعد موجة ارتفاعات سعر الطن العالمي التي وصلت إلي 14.5٪
محمد مجدي 4:11 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 4:11 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر مرتبطة بالسعر العالمي للزيوت الخام، التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، لذلك سيتم وضع استراتيجية مع وزارة الزراعة لتخفيض حجم استيراد الزيت الخام، وأنه يتم استيراد حوالي 95% من الزيوت الخام .

يذكر أن سعر طن زيت الصويا الخام ارتفع إلى 944 دولارًا نوفمبر الماضي مقابل 709 دولارات في يوليو، والعباد خام ارتفع إلي 1129 دولارًا للطن مقابل 817 دولارًا في يوليو الماضي .

اقرأ أيضا  وزير التموين لـ«المال»: السيسي يتابع يوميا موقف توافر السلع لمواجهة كورونا

وقال المصيلحي ، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أنه حتي هذه اللحظة الحكومة قادرة على استيعاب زيادة السعر العالمي، وسعر الزيت في البطاقة التموينية 17 جنيه، لكن لا بد من إعادة احتساب تسعيرة سعر الزيت التمويني – حتي نكون صرحاء مع أنفسنا – على حد قوله .

وسجل مؤشر منظمة الغذاء العالمي “الفاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفاع بنحو 14.5٪ في أسعار الزيوت النباتية، نتيجة انخفاض حاد في المخزونات العالمية من الزيوت .

اقرأ أيضا  وزير التموين: طرح خدمات السجل التجارى على بوابة مصر الرقمية قريبا (إنفوجراف)

وشدد وزير التموين على أنه طالما الدولة قادرة على تحمل الزيادة العالمية سيتم الحفاظ على سعر الزيت التمويني، لكن حال عدم استطاعة ذلك سيتم رفع السعر في أقل قدر ممكن .

وأوضح المصيلحي، أن ذلك لعدم خلق أزمة في توفير السلعة، مشيرا إلي أن هناك استمرارية في توفير 70 ألف طن زيت خام شهريا لإنتاج 64 ألف طن زيت تمويني .

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: تحورات فيروس كورونا لا تؤثر على اللقاحات

وقال إن ارتفاع أسعار الزيوت الحرة في الأسواق يؤدي إلي ضرورة استمرار الحكومة في إتاحة السلعة في السوق بجودة وسعر مناسب .

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي على البطاقات التموينية يصل إلي 64 مليون مواطن، مقيدين على 21.5 مليون بطاقة تموينية، بدعم مالي يصل إلي 84.5 مليار جنيه لوزارة التموين في موازنة 2020/2021 .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين: تطوير 20 مركز خدمة بنهاية فبراير 2021

محمد مجدي 4:16 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

وزير التموين: اختبار دمغ الذهب بالليزر بالتعاون مع أحد مصانع المصوغات

محمد مجدي 2:47 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

وزير التموين: إقامة 19 منطقة تجارية ولوجستية فى 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه

محمد مجدي 2:30 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

على المصيلحي: احتياطى المقررات التموينية يكفى من 3.2 حتى 25.3 شهر

محمد مجدي 2:19 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

وزير التموين: تطوير شركة قها وإدفينا بالتعاون مع مشروعات الخدمة الوطنية

محمد مجدي 1:52 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

«القومي للبحوث» يؤكد فاعلية جهاز بيور أوزون في القضاء على فيروس كورونا

شريف عمر 1:50 م, الأحد, 27 ديسمبر 20