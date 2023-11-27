المصيلحي: كميات السكر الموجودة لدينا وقد نضع حد أقصى للسعر لا تسعيرة إجبارية

قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية.وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوعت أو 10 أيام ونتمنى استقرار الأسعار، وإلا قد نضع حد أقصى للسعر دون أن يكون ذلك تسعيرة جبرية.

جاء ذلك في مداخلة تليفونية برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشار إلى أنه يتم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق، وهناك ما يكفي أكثر من 5 شهور.

وأضاف: “إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير وهي ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لايحدث فيه تداول خطأ على سبيل المثال البعض يقومون بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر”.”.



وأضاف: “في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الأن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر”.



واستدرك: “لكن إن لم يحدث ذلك لن يكون بوسعنا الوقوف صامتين لكن نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الألية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الاقل من الحر والصناعي”.

وقال: “هذا توجيه بدأ تنفيذه اليوم وأنا أعطيت من أسبوع إلى عشرة أيام لتقييم التجربة ولو حصل عجز يبقى فيه شيء غلط”.



وشدد على أن الوزارة في سياستها نؤيد التداول الحر، ولكن بعض الناس بتشيل السعر وتحط سعر جديد وإن لم تستقر السلعة في السوق قد نلجأ بطلب لرئيس الوزراء لوضع حد أقصى للسعر.