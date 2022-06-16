المصيلحي: قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية في رسالة بون الصرف

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعيا.

وأكد وزير ‏التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن “المصيلحي” كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022.

واشار إلى أن ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.