المصيلحي: قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية في رسالة بون الصرف

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم أن القرار يأتي تيسيرا على المواطنين.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن “المصيلحي” كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022.
واشار إلى أن الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.