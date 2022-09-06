المصيلحي : فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية

اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة .

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة الغربية على هامش جولة تفقدية في طنطا، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، سيتوجه إلي مدريات التموين أو مراكز الخدمة الموحده لتقديم المستندات الدالة علي استحقاقه للدعم وفور التأكد من صحه البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالي .

وأشار المصيلحى، الي أن هناك جهد كبير قامت الجهات المعنية خاصة الرقابة الإدارية والإنتاج الحربي في إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية .

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، صرف المقررات الشهرية متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولي بالرعاية من اصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 اشهر ، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.