المصيلحي: صرف السلع التموينية لـ20.1 مليون أسرة خلال نوفمبر

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وانضباط منظومة الخبز وضبط 27 ألفا و765 مخالفة خلال شهر محمد مجدي استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن موقف السلع التموينية التي تم توزيعها على 20.1 مليون أسرة خلال شهر نوفمبر، بإجمالى دعم قيمته 3.5 مليار جنيه شهريا.&nbs

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وانضباط منظومة الخبز وضبط 27 ألفا و765 مخالفة خلال شهر

محمد مجدي

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن موقف السلع التموينية التي تم توزيعها على 20.1 مليون أسرة خلال شهر نوفمبر، بإجمالى دعم قيمته 3.5 مليار جنيه شهريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التقرير كشف عن صرف ١٧٢٢٩٣ طن سكر و ٨٦٢٣٣ طن زيت و ٧٢٦٣٩ طن أرز، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الاختيارية عليى رأسها الجبن والمسلي والبقوليات.

وأشار التقرير إلى وجود فائض في أرصدة السكر والزيت والأرز الموزعة علي البقالين خلال شهر نوفمبر مع انتظام مخازن شركتى المصرية والعامة للجملة فى صرف المقررات لديسمبر الحالى.

وفِي سياق متصل استعرض الوزير تقريراً عن أداء الإدارة المركزية للرقابة خلال نوفمبر لمتابعة تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتأكد من التزام المخابز بتوزيع الحصص المقررة على المواطنين وأيضا المطاحن بتطبيق ما ورد فى عقود الطحن الموقعة مع هيئة السلع التموينية والتأكد من التزام البقالين وانتظام صرف السلع المدعمة، بالإضافة للتأكد من وفرة البنزين والبوتجاز وبيعهما بالأسعار المقررة.

وبالمرور على المخابز الواقعة بنطاق كل محافظة تم تحرير 12694 مخالفة من بينها نقص الوزن والبيع بأزيد من السعر وعدم الالتزام بمواصفات الخبز، كما تم تحرير 211 مخالفة للمطاحن.



وأوضح التقرير أنه تم تحرير مخالفات خاصة بالسلع التموينية وصلت إلى 1349 مخالفة تجميع للسكر والزيت التموينى وحجب توزيعها وبالنسبة للمواد البترولية تم تحرير 978 مخالفة أسفرت عن ضبط 88215 لتر بنزين وسولار مهربة، وبلغ إجمالي المخالفات 27765 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.