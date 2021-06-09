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المصيلحي: سيتم نقل ديوان عام وزارة التموين إلى العاصمة الإدارية

أضاف أنه قد يتم نقل العاملين بالديوان العام قريباً ، إما في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل .
محمد مجدي 9:21 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 9:21 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أن ديوان عام الوزارة سيتم نقله إلي الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وسيكون شكل العمل مختلف حيث سيكون العمل ضمن المدن الذكية .

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن درجة الكفاءة والفاعلية سترتفع كما تم تدريب كافة العاملين على الكمبيوتر وكيفية استخدامه من خلال التحول الرقمي وكيفية العمل الالكتروني .

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه قد يتم نقل العاملين بالديوان العام قريباً ، إما في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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