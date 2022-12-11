المصيلحي: جنيه واحد تكلفة استمارة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وقبول الطلب خلال 21 يومًا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم إضافة مواليد منذ 2005 حتى الآن، وتم إصدار قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، لأربع فئات محددة.

وقال المصيلحي، خلال لقاء مع الاعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي، أن التقديم بطلبات اضافة المواليد على البطاقات التموينية، يتم من خلال المكتب التمويني التابع له حامل البطاقة التموينية، ويملء إستمارة تكلفتها 1 جنيه فقط، ويتم اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للفئات المستهدفة.

وأضاف المصيلحي، أن الحد الاقصي لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 21 يومًا، من تقديم الطلب لمكاتب التموين.

وأوضح المصيلحي ، ان تلك الفئات هي معاش ضمان اجتماعي،ـ ومعاش تكافل وكرامة، ومن يحصل على معاش أقل من 2500 جنيه، ومن يحصل على راتب أقل من الحد الأدنى 3000 جنيه.

وأضاف المصيلحي، أن شرط إضافة المواليد ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات وأن يكون الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 أفراد، مشيرًا إلي أنه سيتم إضافة المواليد المولودين قبل عام 2018.