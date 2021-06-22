المصيلحي: توزيع محصول البنجر على شركات السكر

التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب اقصي كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول

إجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين مع رؤساء شركات السكر من البنجر متمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، الدلتا، الدقهلية، الفيوم، الشرقية والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر ، لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة .

و أكد المصيلحي في بيان اليوم على أن يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب اقصي كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر .

وقال إنه سيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع .

واضاف ان ذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.

وتم الاتفاق على توزيع الكميات المطلوب استلامها على شركات البنجر

وذلك على النحو التالي :

شركة الدلتا 200 ألف طن بنجر

شركة الدقهلية 150 ألف طن بنجر

شركة الفيوم 50 ألف طن بنجر

شركة الشرقية للسكر 200 ألف طن بنجر

شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن بنجر

وذلك بإجمالي كميات 650 الف طن ، وسوف يبدأ العمل من يوم 25 يونيو الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل .