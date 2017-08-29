المصيلحي: توجيهات رئاسية بالتوسع في المناطق اللوجيستية

محمد مجدي: أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة طموح لتطوير وزيادة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطويرها علي مستوي المحافظات. وقال الوزير خلال جولة تفقدية على هايبر تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في روكسي، إن هناك توجيه

محمد مجدي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة طموح لتطوير وزيادة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتطويرها علي مستوي المحافظات.

وقال الوزير خلال جولة تفقدية على هايبر تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في روكسي، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة التوسع في السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، لأنها تقلل من التكلفة الإنتاجية وتعمل علي توازن الأسواق وخفض الأسعار.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية خلال عام ونصف، كما أن الخطة سيتم عرضها تفصيليا علي الرئيس لتوفير كافة المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة فروع جمعيتي كمنافذ استهلاكية في المحافظات إلي ٥ آلاف منفذ بدلا 1300 فرع.

وأوضح المصيلحي أن أسعار السلع معقولة ومتوازنة في المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لقانون حماية المستهلك الجديد يلزم التجار والصناع والمنتجين بتدوين الأسعار علي العبوات كتكلفة وسعر نهائي للمستهلك كإطار قانوني وتنظيمي، كما أن هناك جهات رقابية تراقب علي الأسواق المحلية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الصناعية.