المصيلحي : تطوير 300 مكتب تمويني وتحويلهم إلى مراكز خدمة

أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من تطوير ٣٠٠ مكتب تموينى وتحويلهم إلى مراكز خدمه مطورة لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم من إصدار بدل التالف والفاقد والنقل من محافظة إلى أخرى وإضافة الزوجة.

وخلال افتتاحه أحد مراكز الخدمة ومحافظ كفر الشيخ ، أكد المصيلحى أن تلك المراكز تخدم توجه الدولة فى التحول الرقمي خاصا وأن تلك المراكز قد تم تجهيزها بنظام إليكتروني فائق السرعة يمكن المواطن من قضاء كل احتياجاتهم على بطاقه الدعم بسرعة عاليه وتسهل على مدخل البيانات ادخال البيانات فى زمن قياسي.

من جانبه أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم تطوير عدد10 مراكز خدمة تموينية موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن عدد الشبابيك فى كل مركز من 5الى7شباك مؤكدا وجود عدد 85 مكتب تموين بالاضافة لهذه المراكز المطورة.

وأضاف حبيب أن المراكز المطورة بها 56 شباكا وهم :-

١- مركز خدمة فوه

٢- مركز خدمة بندر دسوق

٣- مركز خدمة شباس عمير

٤-مركز خدمة الحمراوى

٥-مركز خدمة سيدى غازى

٦-مركز خدمة بندر كفر الشيخ

٧-مركز خدمة الحدادى

٨-مركز خدمة بندر بلطيم

٩-مركز خدمة بندر الحامول

١٠-مركز خدمة بندر بيلا.

وأشار إلى إلى أن المديرية بالتنسيق مع الوزارة تستهدف تطوير 5 مراكز اخرى فى الميزانية القادمة