المصيلحي : تطوير 3 مكاتب تموين في جنوب سيناء

قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاح المجمع الاستهلاكي (دلتا ماركت طابا) بمحافظة جنوب سيناء، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واطمأن المصيلحي على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة المواطنين .

ثم قام المصيلحي بافتتاح مراكز خدمة المواطنين فى مدينة نويبع ومدينة دهب.

و أكد المصيلحي أن محافظة جنوب سيناء بها 8 مكاتب تموين تم تطوير 3 منها وهى ( نويبع- دهب- الطور) وجارتطوير 3 أخرين .

وأشار إلى أنه تم تطوير هذه المكاتب وتحويلها إلى مراكز خدمة تموينية مطورة ومميكنة من الناحية الإنشائية وكذلك التكنولوجية وذلك لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالبطاقات الذكية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وأوضح المصيلحي في بيان اليوم أن مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تكنولوجية مطورة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتوسع فى مشروعات التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويّسر.

وشدد المصيلحى على العاملين فى تلك المراكز على أهمية حُسن معاملة واستقبال المواطنين ومتابعة كافة الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات وماهية الأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.