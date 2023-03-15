المصيلحي: بسعر التكلفة أسعار الخضروات والفاكهة في معرض أهلا رمضان الرئيسي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أكثر من 1500 سلسلة تجارية مشاركة في أهلا رمضان من خلال إقامة ركن داخل فرع تابع لتلك السلاسل التجارية في محافظات الجمهورية.

وأضاف المصيلحي في تصريحات على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر، أنه لا بد أن توجيه الشكر لكل المصانع والمنتجين المشاركين في اقامة معارض أهلا رمضان بسبب وضع اسعار بسعر التكلفة أو أقل من التكلفة.

وتابع المصيلحي أن معرض أهلا رمضان في مدينة نصر ستفتح أبوابه للمستهلكين بداية من اليوم الاربعاء لمدة اسبوع بتخفيضات تصل إلي 50% عن السوق المحلية.

أسعار الخضروات في معرض أهلا رمضان الرئيسي

كيلو طماطم 6 جنيهات

كيلو طماطم عنقودية 16 جنيه

كيلو طماطم شيري بلاك 18 جنيه

كيلو طماطم شيري أصفر 18 جنيه

كيلو طماطم شيري أحمر 20 جنيه

كيلو فلفل ألوان أحمر / أصفر 20 جنيه

كيلو فلفل حريف أحمر 14 جنيه

كيلو فلفل حريف أخضر 11 جنيه

كيلو فلفل رومي 11 جنيه

كيلو فلفل هنجاري أحمر / أبيض 18 جنيه

كيلو فلفل حريف مجري 14 جنيه

كيلو باذنجان رومي 5.5 جنيه

كيلو باذنجان عروس 10 جنيهات

كيلو كوسة 7.5 جنيه

كيلو كوسة انجليزي 15 جنيه

كيلو خيار 5 جنيهات

كيلو فاصوليا بيضاء 28 جنيه

كيلو فاصوليا خضراء 19 جنيه

كيلو فول أخضر 7 جنيهات

كيلو بسلة 15 جنيه

كيلو قرنبيط 5 جنيهات

كيلو كرنب بلدي 8 جنيهات

كيلو كابوتشا 5 جنيهات

كيلو خس بلدي 2.5 جنيه

كيلو خضرة “بقدونس ـ شبت ـ كسبرة” 1 جنيه

كيلو بصل أحمر 11 جنيه

كيلو بصل أبيض 15 جنيه

كيلو بصل أخضر 11 جنيه

كيلو ثوم 6.5 جنيه

كيلو بطاطس 5.5 جنيه

كيلو بطاطا 8 جنيهات

كيلو بنجر 5.5 جنيه

كيلو قلقاس 13 جنيه

كيلو جزر 5 جنيهات

كيلو ليمون بلدي 10.5 جنيه

كيلو ليمون اضاليا 4 جنيهات

كيلو سبانخ 8 جنيهات

كيلو فجل 5 جنيهات

كيلو جرجير 1 جنيه

كيلو ورق عنب 50 جنيه

كيلو نعناع 1.5 جنيه

كيلو بروكلي 8 جنيهات

كيلو ملوخية 10 جنيهات

كيلو خرشوف 4 جنيهات

كيلو شطة مطحونة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة في معرض أهلا رمضان الرئيسي

كيلو برتقال بلدي 6 جنيهات

كيلو برتقال بسرة 7.5 جنيه

كيلو توت أزرق 60 جنيه

كيلو يوسفي 12 جنيها

كيلو تفاح 33 جنيه

كيلو جوافة 12.5 جنيه

كيلو فراولة 15 جنيه

كيلو كنتالوب 12 جنيه

كيلو موز 10 جنيهات