المصيلحي: بدء صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية أول سبتمبر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم البدء في تنفيذ صرف المساعدات الاستثنائية على البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا أول شهر سبتمبر المقبل .

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل على هامش افتتاح مكتب السجل التجاري المميز في محافظة بني سويف إنه تم عقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديد الفئات الاكثر احتياجا .

وأضاف أن عدد تلك الفئات 36 مليون مستفيد من إجمالي 64 مليون مستفيد بناء على محددات تم الموافقة عليها من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء سواء الحد الأدنى للمرتبات أو الحد الأدنى للمعاشات أو الأرامل أو المطلقات أو الفئات الاكثر احتياجا .

وأشار إلي أنه تم إتاحة الملفات، وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإتاحة اللائحة البيضاء تحتوي على البطاقات لافتا إلى أنه سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة المتواجد عليها أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التى عليها أكثر من أسرتين و300 جنيه للبطاقة التى عليها أكثر من 3 أسر.

ولفت المصيلحي إلى أنه سيتم وضع قواعد للصرف لحساب المخزون وتحديد الكميات المطلوب توفيرها.

وأضاف أن تكامل قواعد البيانات سيساعد في تحديد المحددات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للفئات المستفيدة منها.