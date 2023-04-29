المصيلحي: بحث استيراد اللحوم من الصومال وتشاد وجيبوتي نتيجة أوضاع السودان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الاساسية، ومنها مصادر استيراد اللحوم بسبب الحرب في السودان.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم، لدينا 5 آلاف رأس ماشية مخزون استراتيجي، وبتم حاليا بحث استيراد اللحوم من الصومال و جيبوتي وتشاد.

واضاف المصيلحي أن القطاع الخاص قام الفترة الماضية باستيراد اللحوم من دولة تشاد، كما أن وزارة التموين كانت تستورد اللحوم الصومالية خلال السنوات الماضية.

وتابع المصيلحي أنه تم عقد اجتماع منذ ايام مع ممثلي شركة اتجاهات السودانية لبحث وضع اتفاقية توريد اللحوم السودانية الي السوق المحلية في ظل الحرب الدائرة هناك.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الساعات القادمة بهدف التأكيد على أهمية استمرار التعاون مع دولة السودان .