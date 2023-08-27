المصيلحي : المستودعات الإستراتيجية توفر احتياجات المواطنين من السلع لفترات طويلة

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن إستراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.

وقال “المصيلحي” – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد وضع حجر الأساس – إن المخزن الإستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه.

وأضاف “المصيلحي” أن المستودع سيخدم الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،لافتا إلى أن المستودعات الإستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي.

وتابع “المصيلحي” إن ذلك يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشائها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى.

وأشار إلي أن ذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح “المصيلحي” أن إنشاء مثل هذه المستودعات الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .

وأضاف “المصيلحي” أنه يتم إنشاء المستودعات الإستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب تأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام.

وقال “المصيلحي” إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الإستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول.

وأضاف “المصيلحي” أن هذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الإستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.