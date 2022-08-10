المصيلحي: القيادة السياسية وجهت بالتوسع في دراسة اقتصاديات الزراعة خارج حدود مصر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في دراسة اقتصاديات الزراعة خارج حدود مصر لتوفير الأعلاف والزيوت.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين اليوم مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف أن معدل الزيادة السكانية أعلى من معدل الرقعة الزراعية فكان لابد من التفكير في التوسع في الزراعة في الدول الإفريقية كأوغندا السودان للاستفادة من توافر الأراضي الحصبة وتوافر المياه .

و تابع المصيلحي أنه يتم إنشاء شركات مصرية مشتركة مع تلك الدول للحل مشكلة نقص استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية الأساسية.

ونوه إلى قيام العديد من الدول باستخدام هذا النظام كالصين التي لديها تجربة ناجحة في الزراعة بأراضي بجنوب السودان.

وأضاف المصيلحي أنه تم إنشاء الشركة المصرية السودانية للحوم والتي تمثل نموذجا ناجحا الشراكة حيث يتم تربية الماشية في المزارع السودانية .

وأشار المصيلحي إلى أنه يتم إرسال الرؤوس الحية الي المجازر والحجر في منطقة ابو سمبل مؤكدا تحقيق الاستفادة الجانبين ولفت إلى أنه جاري دراسة زراعة الفول الصويا.