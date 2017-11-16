المصيلحي : السلع التموينية ملزَمة بالمواصفات القياسية المصرية لاستيراد الأقماح

وزير التموين: "بشكر محرر المال لتوضيح حقيقة فطر الإرجوت" تغطية- محمد مجدي أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، لـ"المال"، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ملزَمة بالمواصفات القياسية المصرية، الخاصة باستيراد الأقماح من الخارج، من خلال ما تضعه لجن

وزير التموين: “بشكر محرر المال لتوضيح حقيقة فطر الإرجوت”





تغطية- محمد مجدي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، لـ”المال”، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ملزَمة بالمواصفات القياسية المصرية، الخاصة باستيراد الأقماح من الخارج، من خلال ما تضعه لجنة برامج القمح من شروط تراها مناسبة.

ووجه المصيلحي الشكر لمندوب جريدة المال في وزارة التموين، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في جمعية رجال الأعمال لبحث الخطة الاستثمارية لوزارة التموين، بعد تعقيبه، عن قضية فطر الإرجوت، قائلًا: أعلنت منظمة الفاو “منظمة الغذاء العالمية”، بالإضافة إلى منظمة كوديكس “هيئة الدستور الغذائي”، بأن نسبة الـ0.05% إرجوت والتي تسمح بها مصر لاستيراد الأقماح غير ضارة بصحّة المصريين، حيث إن الفطر لا ينمو ولا ينشط في البيئة المصرية.

وأضاف المصيلحي: أشكر محرر المال؛ لتوضيحه، وهذا ما نرجوه من الإعلام، وهو توضيح حقيقة الأمر، وليس الهجوم دائمًا.

يُشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف تسلم الشحنات الحالية والمستقبلية.