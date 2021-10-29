اقتصاد وأسواق

«المصيلحي»: السعر الحقيقي لزجاجة الزيت التمويني 25.8 جنيه.. ومكسب التاجر 25 قرش (فيديو)

وزير التموين: سعر طن الزيت الخام يصل إلى 21 الف جنيه
المال - خاص 12:43 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 12:43 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر طن الزيت الخام يصل إلى 21 الف جنيه، ويتم تكريره بحوالي 3300 جنيه، ويفقد منه حوالي 5% وبيطلع حوالى 1200 جنيه، وعند جمع كل ذلك يكون الناتج 26 ألف جنيه وعند قسمة الزيت اللتر أقل من كيلو، وبالتالي بيطلع 1200 زجاجة.

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وأضاف “المصيلحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أن السعر الحقيقي لزجاجة الزيت 1 لتر هو 25 جنيها و80 قرشا، واحنا مستبعدين الـ80 قرش كأننا بنجيب الخامة، ونعملها بدون مكسب إلا 25 قرش، و التاجر سامعني بياخده هو في عملية التوزيع.

يشار الي أنه يتم طرح نحو 70 الف طن زيت شهرياً على البطاقات التموينية.

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و كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي أنه تم رفع سعر لتر الزيت على البطاقات التموينية ليصبح 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، و سعر زجاجة الزيت 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 17 جنيها.

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بقلم المال - خاص

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