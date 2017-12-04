المصيلحي: الرئيس كلفنا بإقامة مناطق لوجستية في الدلتا والصعيد

الغربية ـ محمد مجدي: أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى فى محافظات الدلتا والصعيد؛ لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أك

الغربية ـ محمد مجدي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى فى محافظات الدلتا والصعيد؛ لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، إن المشروع على مساحة 82 فدانا ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه، بهدف زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي الذي يصل إلى ١٧٪‏ شاملا النقل والتخزين.

وأضاف أنه يوفر نحو ٤ ملايين فرصة عمل، مؤكدا الوزارة لزيادة نسبة مساهمة القطاع لـ٢١٪‏، موضحا أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية.