المصيلحي: الدعم العيني أقل كفاءة من النقدي

قال إنه تم مناقشة الدعم المقدم للمواطنين مع رئيس الجمهورية وكيفية إيصال أفضل دعم للمواطن من خلال توفير السلع وبقيمة مالية مناسبة لما تم تخصيصه لكل مواطن .

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تقييم آلية الدعم الحكومي المقدم للمواطن تتم من خلال الكفاءة والفعالية وذلك يحدد هل الدعم سيكون نقديا أم عينيا، موضحا أن الدعم حاليا هو عيني.

وقال المصيلحي خلال لقاء مذاع الآن على قناة صدي البلد في برنامج على مسؤليتي إن الدعم النقدي يعد أكثر كفاءة بينما الدعم العيني أقل كفاءة حيث أن هناك فاقد وتكلفة تتم مما يؤدي إلي تخفيض قيمة القيمة الإجمالية التي يحصل عليها المواطن.

وأضاف المصيلحي أنه تم مناقشة الدعم المقدم للمواطنين مع رئيس الجمهورية وكيفية إيصال أفضل دعم للمواطن من خلال توفير السلع وبقيمة مالية مناسبة لما تم تخصيصه لكل مواطن .

وأوضح المصيلحي أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب طالبوا بتحويل الدعم العيني الي نقدي ولكن يتم دراسته بشكل كبير وواضح.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليارًا للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية؛ لتوفير احتياجات 70مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد ، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.