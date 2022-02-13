المصيلحي : البعض استغل موجة الطقس السيئ لرفع أسعار الخضراوات والفاكهة

موجة البرد القارس التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية تسببت في صعوبة جمع الخضراوات والفاكهة من الأراضي إلى جانب صعوبة النقل

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موجة البرد القارس التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية تسببت في صعوبة جمع الخضراوات والفاكهة من الأراضي إلى جانب صعوبة النقل.

وأضاف المصيلحي أنه تم استغلال تلك الظروف من البعض لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه كان بالإسكندرية بالأمس بسوق الجملة ووجد الأسعار مستقرة، وستشهد الفترة القادمة انخفاض في الأسعار بشكل عام.

وكشف المصيلحي عن وجود تعاون بين الوزارة مع جهاز الخدمة الوطنية من أجل توفير الأسعار للمستهلكين بسعر الجملة أو زيادة عنه بمبلغ بسيط للغاية، بهدف تقليل سلاسل تداول السلع لتخفيض الأسعار.

مضيفًا أن استكمال البنية الداخلية لمنظومة التجارة الداخلية بكافة المحافظات سيؤدى لحل مشكلة الأسعار بالكامل.