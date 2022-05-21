«المصيلحي»: الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لموجة تضخم لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن العالم يواجه العديد من الأزمات بداية من أزمة ما بعد كورونا بسبب تباطؤ الاقتصاد وقتها ثم مرحلة التعافي من كورونا، وبدأ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات كبيرة.

وأضاف المصيلحي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن ذلك أدي إلى زيادة أسعار الطاقة والبترول والغاز وكافة السلع الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان التحدي الأول الذي واجهه العالم كله، وكذلك التأثر على سلاسل الإمداد ورفع تكلفة الشحن.

وتابع المصيلحي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تجعل الأمور في وضوح كبير، وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المصيلحي إن العالم يعاني من التضخم والجميع يعانى من هذا الموضوع وهذا واقع فرض علينا لمواجهة هذه التحديات، ووضعنا الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات.

وأكد المصيلحي أن الجميع يسعى للحفاظ على الأمن الغذائي والأمن الغذائي يعتمد على 3 محاور رئيسية بداية من الحفاظ على السلع وإمكانية وصول المواطنين إلى السلع في كافة المناطق وضبط الأسعار.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه لابد من توفير السلعة والإتاحة وضبط الأسعار حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع.