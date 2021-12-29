اقتصاد وأسواق

المصيلحي : استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريا.. والحذف لمن يرفض التقدم بالبيانات الصحيحة

اعتبارًا من الشهر المقبل
محمد مجدي 5:26 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 5:26 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم، خلال شهر يناير المقبل، الإعلان عن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريًّا، وذلك من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل بمقر الوزارة، أن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته.

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وقال المصيلحي إن المواطن سيقدم إقرارًا بما يتضمنه التقرير؛ لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحًا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو عن ممتلكاته ستتم مساءلته قانونيًّا.

وأشار المصيلحي إلى أن المواطن الذي يرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم، مشددًا على أن هذا الإجراء سيمكّن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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