المصيلحي: ارتفاع سعر الأعلاف عالمياً ومحليا أدى لارتفاع اللحوم بالسوق وجار زيادة الكميات في المنافذ الحكومية

قال إنه تم توفير 10 آلاف طن لحوم في عيد الأضحى بالتعاون مع وزارة الأوقاف

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا ومحليا أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي.

وأضاف: “نسعى إلي زيادة كميات اللحوم المطروحة في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك بسعر 65 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة و85 جنيها لكيلو اللحوم الطازجة”.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم توفير 10 آلاف طن لحوم في عيد الأضحى بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، و سيتم تحديد اسعار اللحوم التي سيتم طرحها إضافة إلي رؤوس الماشية والخراف .

وأشار المصيلحي إلى أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97٪ من خلال التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والأسماك بالتعاون من وزارة الزراعة .

وأضاف المصيلحي أن هناك احتياطي استراتيجي من الدواجن يكفي فترة طويلة ، كذلك اللحوم تكفي حتي عامين .

وشكر وزير التموين والتجارة الداخلية ، وزارة الداخلية للتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة و المنتجين و الموردين خلال فترة أزمة كورونا لتأمين وصول السلع الغذائية ة.