المصيلحي: إنتاج الخبز المدعم من الدقيق استخراج 87.5% يوفر 500 ألف طن قمح

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم إلي 87.5% بدلا من 82% سيكون له فوائد اقتصادية و صحية.

و قال “المصيلحي” إن الفائدة الاقتصادية هي توفير نحو 500 ألف طن قمح مستورد مما يعود بالنفع على الدعم الحكومي الموجه لإنتاج رغيف الخبز، والفائدة الصحية ستكون لها عائد كبير على صحة المستهلك.

و أضاف “المصيلحي” أنه يتم حاليا دراسة تعديل الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم .

و أشار “المصيلحي” إلى أنه مستهدف استيراد 5.5 مليون طن قمح لصالح منظومة الخبز المدعم والتي تقوم باستهلاك 9 ملايين طن قمح ، جزء منها محلي و آخر مستورد .