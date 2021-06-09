اقتصاد وأسواق

المصيلحي: إمكانية إضافة المواليد في موازنة 2022/2023 وأزمة كورونا السبب في تأجيلها (فيديو)

قال المصيلحي إن إحدى الشركات العربية المستثمرة في أسواق الجملة قامت بضخ نحو 6 مليارات جنيه
محمد مجدي 11:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 11:25 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن دخول أزمة كورونا كان السبب في تأجيل إضافة المواليد الذين تم تسجيلهم منذ عام 2005 وحتي الآن ، قائلا : “كان في توقع أننا نقدر نضيف المواليد من 2005 و حتي الآن دخلنا أزمة كورونا”.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قام بضخ 14 مليار جنيه في قطاعي الصحة والسياحة خلال ازمة كورونا وتم تأجيل إضافة المواليد .

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-6-2021

واضاف المصيلحي انه من الممكن إضافة المواليد الجدد الذين تم تسجيلهم في الموازنة العامة للدولة 2022/2023 ، متابعا: يتم إضافة المواليد للفئات الاكثر احتياجا حاليا ، والمقتدرين معلش يستحملوا شوية.

واكد المصيلحي انه منذ عام 2019 تم اصدار نحو 600 الف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

اقرأ أيضا  مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية تستعد لاستقبال الدفعة الثانية من الطلاب

وأشار المصيلحي إلى أنه تم اعتماد مخطط لأسواق الجملة حيث أن مصر تعاني من نقص في تلك الأسواق و نسعي الي زيادتها خلال الفترة الحالية ، حيث أن مصر تحتاج إلي 16 سوق جملة للحفاظ على اسعار مختلف السلع الغذائية .

وقال المصيلحي إن إحدى الشركات العربية المستثمرة في أسواق الجملة قامت بضخ نحو 6 مليارات جنيه ، إضافة إلي أن المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية بلغ حجم استثماراتها حتي الأن 14 مليار جنيه

اقرأ أيضا  الزراعة : %47 زيادة فى صادرات الرمان الموسم الحالى
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

المصيلحي: ارتفاع سعر الأعلاف عالمياً ومحليا أدى لارتفاع اللحوم بالسوق وجار زيادة الكميات في المنافذ الحكومية

محمد مجدي 10:42 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

تجارة بورسعيد تبحث مع مستثمري فيتنام فرص الاستثمار بالمحافظة

أماني العزازي 10:31 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

تحصيل 5 ملايين و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحرى بجمارك السويس

السيد فؤاد 10:14 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

وزير التموين: 53 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة ونستورد أقماحا بـ 36 مليارا ونسعي لتخفيضها

محمد مجدي 10:10 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

وزير التموين : نعمل على تطوير الصوامع والمطاحن وندرس تصدير الدقيق إلى ليبيا والعراق

محمد مجدي 9:36 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«التصديري للصناعات الغذائية» يعقد اجتماعًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية

الصاوي أحمد 7:50 م, الأربعاء, 9 يونيو 21