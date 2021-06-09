المصيلحي: إمكانية إضافة المواليد في موازنة 2022/2023 وأزمة كورونا السبب في تأجيلها (فيديو)

قال المصيلحي إن إحدى الشركات العربية المستثمرة في أسواق الجملة قامت بضخ نحو 6 مليارات جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن دخول أزمة كورونا كان السبب في تأجيل إضافة المواليد الذين تم تسجيلهم منذ عام 2005 وحتي الآن ، قائلا : “كان في توقع أننا نقدر نضيف المواليد من 2005 و حتي الآن دخلنا أزمة كورونا”.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قام بضخ 14 مليار جنيه في قطاعي الصحة والسياحة خلال ازمة كورونا وتم تأجيل إضافة المواليد .

واضاف المصيلحي انه من الممكن إضافة المواليد الجدد الذين تم تسجيلهم في الموازنة العامة للدولة 2022/2023 ، متابعا: يتم إضافة المواليد للفئات الاكثر احتياجا حاليا ، والمقتدرين معلش يستحملوا شوية.

واكد المصيلحي انه منذ عام 2019 تم اصدار نحو 600 الف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

وأشار المصيلحي إلى أنه تم اعتماد مخطط لأسواق الجملة حيث أن مصر تعاني من نقص في تلك الأسواق و نسعي الي زيادتها خلال الفترة الحالية ، حيث أن مصر تحتاج إلي 16 سوق جملة للحفاظ على اسعار مختلف السلع الغذائية .

وقال المصيلحي إن إحدى الشركات العربية المستثمرة في أسواق الجملة قامت بضخ نحو 6 مليارات جنيه ، إضافة إلي أن المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية بلغ حجم استثماراتها حتي الأن 14 مليار جنيه