اقتصاد وأسواق

المصيلحي : إطلاق النسخة التجريبية الجديدة لخدمات البطاقات التموينية

بالتوازي مع تطوير وميكنة منظومة الصوامع.
محمد مجدي 3:40 م, السبت, 27 فبراير 21 3:40 م, السبت, 27 فبراير 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير المطاحن المنتشرة على مستوى الجمهورية يتم من خلال منظومة متكاملة، وذلك بالتوازي مع تطوير وميكنة منظومة الصوامع.

وقال المصيلحي، لـ”المال”، إنه سيتم، غدًا الأحد، إطلاق النسخة التجريبية الجديدة لخدمات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وسيتم تعميمها على مستوى مكاتب تموين الجمهورية.

وتفقّد المصيلحي، خلال جولته في الشرقية، مركز خدمة المواطنين المطوَّر ببشية قايد، التابع لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقدم كل الخدمات التموينية (بدل الفاقد- التالف- الفصل الاجتماعي- إصدار جديد- ضم الأفراد- التحويل من محافظة لأخرى)، ويخدم المركز 8 قرى.

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كما قام بتفقُّد مكتب تمويني مطوَّر آخر في قرية الزرزمون بمركز ههيا، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي بنهاية 2022 لتطوير 535 مركزًا.

وأوضح المصيلحي أنه تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث، ومزوَّدة بأجهزة الحاسب الآلي، وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبرّدات مياه وكل الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات في هذه المراكز.

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وأضاف أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين، يتم أيضًا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث إن الناتج النهائى من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وأيضًا توفير السلع الغذائية فى مختلف المجمعات، وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على تطوير كل الخدمات فى مؤسسات الدولة.

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واستمع وزير التموين إلى شكاوى المواطنين من مركز ببيشة قايد، والذي وعدهم بحلّها، وذلك من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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