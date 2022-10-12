المصيلحي : إتاحة القمح لأصحاب المطاحن وصناع المخبوزات والحلويات والمكرونة بسعر 8700 جنيه للطن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه وجّه بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) ‏بسعر 8700 جنيه للطن الواحد.

وقال المصيلحي، في بيان، اليوم، إن ذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية، ‏وأشار، خلال اجتماعه، اليوم، برئيس غرفة صناعة الحبوب ‏ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، وبحضور قيادات وزارة التموين، إلى أن الوزارة أيضًا ستتيح الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15/10/2022.

وأكد أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي، وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجهها ‏العالم، ونقص سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ‏وارتفاع أسعار القمح عالميًّا.‏

وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة مورَّدة لصالح منظومة السلع التموينية.

في سياق متصل أضاف المصيلحي أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية؛ ممثلة في وزارة التموين، ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة المقبلة.