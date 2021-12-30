اقتصاد وأسواق

المصيلحى: 43 مليار جنيه تكلفة مشروعات التموين والتجارة الداخلية فى 2021

منها تطوير المجمعات وميكنة «التوابع»
محمد مجدي 10:16 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21 10:16 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21

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كشف الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ مشروعات خلال عام 2021 بتكلفة 43 مليار جنيه، بينها تطوير المجمعات الاستهلاكية وميكنة شركات القابضة للصناعات الغذائية، والسيارات المتنقلة، وتحويل مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، وإقامة مناطق تجارية ولوجستية.

وأوضح – خلال مؤتمر صحفى أمس – أنه تم تطوير 34 مركز خدمة بتكلفة 71 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جار تطوير 21 مركزا آخر فى 2022 إضافة إلى اتخاذ إجراءات تطوير 11 مديرية تموين.

وأضاف أنه تم تطوير 44 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 33 مليونا و716 ألف جنيه فى عام 2021 لافتا إلى أنه جار العمل على 17 مجمعا، ومستهدف تطوير 38 آخرين فى 2022.

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وتابع إن تكلفة تطوير مشروع السيارات المتنقلة بلغ 5 ملايين و40 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 70 مليونا.

وأكد أن تكلفة مشروع ميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة قد بلغت 52 مليون دولار بما يقرب من 780 مليون جنيه.

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وأشار إلى أن قطاع الصوامع شهد تطورا كبيرا خلال2021 إذ تمت إضافة صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، و6 صوامع حقلية جار تنفيذها من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 376.6 مليون.

وقال إنه جار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا إلى 90 ألف طن بدلا من 60 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه، موضحا أنه جار توصيل السكك الحديدية لصومعة كوم أبو راضى ببنى سويف بتكلفة 35 مليونا.

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وأضاف أن إجمالى تكلفة المناطق التجارية واللوجستية بلغت 37 مليارا و545 مليون جنيه تشمل 11 مشروعا فى الغربية والبحيرة والشرقية وقنا والدقهلية والأقصر والفيوم والمنوفية، لافتا إلى أنه تم التخطيط لإقامة سوق جملة مركزية فى الإسكندرية بتكلفة 3 مليارات جنيه بالتعاون مع شركة «رانجيس» الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وعن الاحتياطى الإستراتيجى من السلع، أوضح «المصيلحى» أن اللحوم السودانية الحية تكفى 17 شهرا، والمكرونة 6.5 شهر، والقمح والزيت 5 شهور، والأرز والسكر والزيت والفول 3 أشهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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