المصيلحى يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى

محمد مجدي: وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور منجستاب هايلى، الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى، مذكرة تفاهم طويلة المدى (2018-2023) للعمل على تعزيز سلاسل توريد الغذاء وتحسين الحالة الغذائية للمصريين، بالإضافة إلى دعم أنظمة المعلومات الحالية ك

محمد مجدي:

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور منجستاب هايلى، الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى، مذكرة تفاهم طويلة المدى (2018-2023) للعمل على تعزيز سلاسل توريد الغذاء وتحسين الحالة الغذائية للمصريين، بالإضافة إلى دعم أنظمة المعلومات الحالية كأداة لدعم اتخاذ القرار.

وقال “المصيلحى” – في بيان صحفي اليوم الخميس – إن الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين البرنامج والوزارة لتعزيز قدرة الحكومة على تحسين جودة وفاعلية الأنظمة المختلفة التي تدعم الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي بمصر يحظى بتاريخ طويل من التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ أحد المشروعات الناجحة، وهو مشروع إصلاح دعم الغذاء وذلك فى الفترة من (2008-2013).

ومن جانبه، أشاد ممثل برنامج الغذاء العالمى بتولى وزراة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتتولى الوزراة المسئولية الرئيسية عن منظومة دعم المواد الغذائية، والتي تمثل جزءًا رئيسيا من برامج شبكات الأمان الاجتماعى في البلاد يغطى نحو 70 مليون مواطن فى دعم السلع التموينية و80 مليون مواطن فى دعم الخبز.

