المصيلحى يستعرض الفرص الاستثمارية لإقامة أسواق كبرى ومناطق لوجيستية

محمد مجدى اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بعدد من المستثمرين فى مجال إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق الكبرى لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التموين الرامية للتوسع فى إقامة المناطق اللوجستية الكبرى وتنظيم قطاع التجارة الداخلية فى القاهرة والمحافظات. &nb

محمد مجدى

اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بعدد من المستثمرين فى مجال إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق الكبرى لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التموين الرامية للتوسع فى إقامة المناطق اللوجستية الكبرى وتنظيم قطاع التجارة الداخلية فى القاهرة والمحافظات.



حضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء د. علاء فهمى ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د.إبراهيم عشماوى، ورئيس مجموعة شركات السويدى إلكتريك أحمد السويدى، رئيس قطاع التطوير بالشركة نادية حمزة، والرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة ماجد الفطيم د.هيرفيه ماجديه، ومدير كارفور مصر جان لوك، ومديرعام التوسعات بكارفور مصر محمد حسن.

وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.



وأكد الوزير أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة.

وأوضح المصيلحى أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى.