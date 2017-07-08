المصيلحى يبحث مع المخابر تكلفة الإنتاج الجديدة.. غدًا

محمد مجدى

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا صباح غد الأحد، مع هيئة مكتب الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ”المال”، إن الاجتماع لبحث عدد من الملفات وهى، أسعار السولار الخاصة بالمخابز، بالإضافة إلى الإعلان عن تكلفة إنتاج الخبز المدعم، ومناقشة وبحث التوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2017، والخاصة بالغرامات والمخالفات.

كانت “المال” نشرت منتصف الشهر الماضى، أن الحكومة ممثلة فى وزارتى «التموين والمالية» تسعى لحسم التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم قبل نهاية العام المالى الحالى، بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وعلمت «المال» أن الجهات الثلاث مختلفة حول قيمة التكلفة التى تتحملها الحكومة، إذ حددتها وزارة التموين بواقع 160 جنيهاً لجوال الدقيق المدعم، و«المالية» عند 140 جنيهًا، الأمر الذى رفضته الشعبة العامة للمخابز، وتمسكت بقيمة تتراوح بين 170 و200 جنيه كتكلفة للجوال الواحد.

من جهته، قال عبدالرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنيا، لـ”المال”، إن هناك حالة من الرفض والاستهجان بين عدد كبير من أصحاب المخابز بعد صدور القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2017، لافتاً إلى أن هناك دعوات للإضراب عن العمل، فى حالة عدم التراجع أو تعديل القرار.

وأضاف عمر، أن القرار لوحظ فيه إجحاف وتعنت بشكل كبير من خلال توقيع غرامات مالية كبيرة على أصحاب المخابز، والتى تصل إلى ضعف ما يتم صرفه من الخبز المدعم من قبل أصحاب المخابز.

وحصلت “المال”، على نسخة من القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2017، والذى يحدد الإجراءات والتدابير التى يتم إتباعها بنظام العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز، ومن ضمنها تلك الإجراءات يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف، وذلك فى حالة قيام صاحب المخبز بتجميع بطاقات تموينية أو اختراق النظام “السيستم”.