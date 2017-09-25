المصيلحى يبحث تطوير المنظومة التموينية مع المسئولين بالغرفة التجارية

نادى: القرار فى يد الحكومة والتطبيق للبقالين المتحدث باسم البقالين: الوزير يجتمع مع جهة ليست لها علاقة بالمنظومةمحمد مجدىيعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا اليوم الإثنين مع شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، وذلك حسب ما أكده ممدوح رمضان المت

نادى: القرار فى يد الحكومة والتطبيق للبقالين

المتحدث باسم البقالين: الوزير يجتمع مع جهة ليست لها علاقة بالمنظومة

محمد مجدى

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا اليوم الإثنين مع شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، وذلك حسب ما أكده ممدوح رمضان المتحدث الرسمى للوزارة، لـ”المال” لبحث ومناقشة تعديل المنظومة التموينية.

كانت أنباء قد ترددت بداية الأسبوع الحالى، عن قيام وزارة التموين بتعديل نظام صرف السلع التموينية عبر إلزام البقالين بسداد تأمين نقدى مقابل الحصص الشهرية التى يتسلمونها من السلع.

بينما أكد بقالون لـ”المال”، أن التعديل المرتقب يشمل قيامهم بسداد كامل قيمة السلع المستلمة وليس مجرد تأمين نقدى مقابلها، على أن يستردوها مجددا بعد الانتهاء من صرف الحصص الشهرية للمستفيدين، وهو ما تم إخطارهم به فى اجتماع عقده الوزير على مصيلحى مع شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية الأسبوع الماضى.

وفى هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، لـ”المال”، إنه لم تتم دعوة أعضاء النقابة لحضور الاجتماع المقرر عقده اليوم، مؤكداً أن شعبة البقالة والمواد الغذائية لا تمثل بقالى التموين، كما أن وزير التموين سيجتمع مع أشخاص ليست لهم علاقة بالتموين من الأساس.

وأوضح نادى، أن 33 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، يرفضون جملة وتفصيلاً تجاهل وزير التموين لما يخص المنظومة التموينية.

وعن القرار المزمع الإعلان عنه بشأن سداد قيمة السلع قبل الحصول عليها، قال نادي: القرار فى يد الحكومة، والتطبيق للبقالين.

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدون على 21 مليون بطاقة تموينية ذكية يحصلون على سلع غذائية وغير غذائية، بقيمة 50 جنيهاً للفرد.