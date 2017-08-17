المصيلحى يبحث التعاون مع وفد السفارة الأمريكية

التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، أمس بمقر الوزارة وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة جيمس بوجنر الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية .

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك و استعرض “المصيلحى” برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة و دفع عملية الإنتاج .

و أكد الوزير تبنى الحكومة لبرنامج متكامل للحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، إلى جانب برنامج الدعم السلعي و دعم الخبز الذي يغطى أكثر من 90 % من الشعب المصري، بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة قيمته في الموازنة العامة للدولة إلى 85 مليار جنيه، بعد زيادة دعم الفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، بما يعادل 140% من القيمة السابقة.

و من جانبه، طلب الوزير المفوض جيمس بوجنر من الحكومة المصرية، زيادة أوجه التعاون الاقتصادى مع الجانب الأمريكي في توريدات القمح .