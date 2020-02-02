المصيلحى لـ«المال»: ميكنة منظومة التموين بالكامل قبل نهاية 2020

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن وزارته تعتزم الانتهاء من ميكنة جميع خدمات منظومة التموين قبل نهاية العام الحالى 2020، وذلك بعد تطبيق التجربة بنجاح فى محافظة بورسعيد.

وقال على هامش الجولة التفقدية فى محافظة بورسعيد الخميس الماضى، إنه سيتم خلال شهرى مارس وأبريل تطبيق المنظومة فى مدن الإسماعيلية والسويس، ثم تباعًا بمدن الوجهين البحرى والقبلى على مدار العام.

وأوضح أن التحول الرقمى يشمل ميكنة مراكز الخدمات التموينية، والتى تضم هيئة السلع التموينية، والقابضة للصناعات الغذائية، والمكاتب التموينية، ومراكز حماية المستهلك، والمخابز البلدية، ومحال البقالة التموينية، والمطاحن.

ويقترب الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة 2019 / 2020 من 89 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز.

ويبلغ إجمالى عدد بطاقات التموين 21 مليون بطاقة، مسجل عليها 64 مليون مواطن و400 ألف، يصرفون المقررات التموينية شهرياً، فى حين يستفيد 71 مليون مواطن من دعم الخبز.

يذكر أنه تم حذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية «غير مستحق الدعم» مع استمرار صرف الخبز المدعم لهم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، أن شبكة توزيع السلع التموينية وتبلغ نحو 6 آلاف فرع منتظمة فى جميع أنحاء الجمهورية، ويوجد احتياطى استراتيجى يكفى حتى 6 أشهر ونصف الشهر، بالإضافة إلى 4 آلاف فرع جمعيتى على مستوى الجمهورية.

وقال إن المرحلة الثالثة من جمعيتى التى بدأ افتتاحها تضم 1300 فرع، إضافة إلى 1300 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، النيل، والإسكندرية.

وأكد أهمية الحصول على فاتورة مشتريات تضمن حق المستهلك حال وجود عيب صناعى بالمنتجات.

يذكر أن «جمعيتى»، هى مشروع بدأته وزارة التموين فى عام 2015 بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن خلاله يستطيع الشباب الحصول على قرض من الصندوق وافتتاح منفذ كمجمع استهلاكى عبر التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية لحاملى البطاقات