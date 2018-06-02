المصيلحى: لا زيادات فى الدعم النقدى على البطاقات التموينية

محمد مجدىاكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص لـ"المال"، أنه لا توجد زيادة مالية فى الدعم النقدى للمواطنين على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، قائلا: ليس له أساس من الصحة، نقطة ومن أول السطر.يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام قالت إنه ستتم زيادة فى الدعم ا

محمد مجدى

اكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص لـ”المال”، أنه لا توجد زيادة مالية فى الدعم النقدى للمواطنين على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، قائلا: ليس له أساس من الصحة، نقطة ومن أول السطر.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام قالت إنه ستتم زيادة فى الدعم النقدى المقدم للمواطن على بطاقة التموين ابتداء من يوليو المقبل.

وحددت أنها تتراوح بين 65 إلى 70 جنيها، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من 4 أفراد على 280 جنيها دعما تموينيا، والأسرة الـ 5 أفراد تحصل على 315 جنيها، والمكونة من 6 أفراد على 350 جنيها.

وأوضح المصيلحى أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 50 جنيها شهريا بمعنى أن البطاقة الواحدة المكونة من 4 أفراد تحصل على دعم حكومى بنحو 200، بالإضافة إلى 150 رغيف شهريا لكل فرد على البطاقة، بسعر 5 قروش للرغيف.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومى يصل الى 71 مليون مواطن على مستوى الجمهورية مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، وتدعمهم الحكومة بنحو 85 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2017-2018 والتى تنتهى فى يونيو المقبل.