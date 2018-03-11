المصيلحى: توجيه رئاسى بالاستفادة من خبرة الجامعات لتطوير التجارة الداخلية ‎

محمد مجدىأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة الاستفادة من الجامعات المصرية عقب عرض الخريطة الموضوعه من قبل الوزارة الخاصة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، بهدف تكوين قدرات بشرية حقيقية، وتواصل اجتماعي لتنمية، وتطوير التجارة الداخلية والاستف

محمد مجدى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة الاستفادة من الجامعات المصرية عقب عرض الخريطة الموضوعه من قبل الوزارة الخاصة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، بهدف تكوين قدرات بشرية حقيقية، وتواصل اجتماعي لتنمية، وتطوير التجارة الداخلية والاستفادة من الخبرات الجامعية، مؤكدا أنه لن يتم بناء مصر إلا بالعلم.

وقال المصيلحى خلال انعقاد ورشة عمل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من الجامعات المصرية، لبحث دور التجارة الداخلية فى الاقتصاد القومى، إنه سيتم تقسيم الجامعات إلى مجموعات عمل، وفقا للتقسيم الجغرافى للجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تكوين منظومة متكاملة وبنية، أساسية لتطوير التجارة الداخلية.

وأضاف أن الجامعات يجب أن تشارك فى مخطط تطوير البنية الداخلية للتجارة الداخلية مما يساهم في رفع كفاءة المخططات الموضوعه من قبل الوزارة، مشيراً إلي أن الاجتماع الحالي مع الجامعات لن يكون الأخير للاستفادة من الخبرات العلمية لوضع جدول عمل وتنسيق للبدء فى وضع الخطة اللازمة.

وتابع المصيلحى أن ٢٠١٨ هو عام التجارة الداخلية، وأن أى منظومة يكون لها بنية أساسية من شبكات إنتاج وتوزيع ونقل لتوصيل الخدمة للمستهلك كذلك التجارة الداخلية بها مناطق انتاج ولوجيستية وتوزيع ومنافذ بيع والتى إذا تم إيجادها تساهم فى تقليل الفاقد وخفض التكلفة وبالتالى تخفيض الأسعار وزيادة الإتاحة من السلع.

وطالب الحضور من ممثلى الجامعات بتكوين مجموعات عمل وفقا للتقسيم الجغرافى للبدء فى مناقشة الأفكار وتكوين بنك بمثابة بنك للأفكار وذراع استشارية الجهاز من خلال الدراسات الخاصة بكل محافظة.

ومن جانبه قال ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز أعد خريطة بالفرص الإستثمارية المتاحة بكل محافظة ومن المستهدف طرح ٢منطقة لوجيستية و١٠ مراكز تجارية و٢ سوق تجارية بمساحات مختلفة.

وتابع أن الإحصائيات تشير إلى أن التجارة العشوائية تمثل نسبة تتراوح بين ٨٥و٩٠% من التجارة الداخلية وأن الجهاز يسعي لرفع كفاءة السوق وتقليل الفاقد والهدر وحلقات التداول وضبط الأسواق.

وأوضح أن هذا يتطلب خريطة كاملة المحافظات التي تم تقسيمها لثلاثة أنماط من قبل الجهاز بهدف زيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي من١٧% إلى ٢١%.

وقال عشماوي، أن المؤتمر يهدف إلى المشاركة مع المجتمع الأكاديمى، لتكوين بنك أفكار وذراع استشارية للجهاز فى الدراسات المتخصصة فى التجارة الداخلية كل فى محافظته، لافتا إلى أن الجهاز يطرح 5 أنماط من الاستثمار، وهى الأسواق التجارية والسلاسل التجارية، والمراكزوالمناطق اللوجيستية والمنافذ، بهدف ضبط السوق والخفاظ على التزامه.

وأشار عشماوى، إلى أنه تم حل كل المشاكل التى تواجه الجهاز وأهمها المتخللات، على أن يتم خلال الفترة المقبلة طرح أراض جديدة أمام المستثمرين.

وأكد أن معدل التجارة العشوائية يتراوح ما بين 85 لـ90% في مصر، مضيفا أننا نحتل المرتبة 122 على 139 دولة فيما يخص تنظيم التجارة، وهي مرتبة متأخرة للغاية، مضيفاً أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة الأسواق والمناطق اللوجيستية، وزيادة إجمالي الناتج القومي للتجارة الداخلية من 17% إلى 21%.

من جهته، لفت مصطفى السعدني دكتور بكلية الزراعة جامعه دمنهور إلى أن الجامعه كونت بالفعل فريق عمل لبحث فرص الاستثمار بالمحافظة وانه تم رصد عجز في السعات التخزينية بالمحافظة مقارنة بحجم انتاج المحافظة من القمح.



وتابع أن محافظة البحيرة على سبيل المثال أيضا اكبر محافظة منتجة الخضراوات لا يوجد بها سوق منظم للجملة او مناطق لوجستية، مطالباً وزير التموين، بضرورة التعاون من قبل الجهات المعنية كمديريات التموين والمحافظات لتوفير البيانات اللازمة لفريق العمل.