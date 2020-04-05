«المصنفات» تكشف شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة

شغلت قناة فضائية دون الحصول على التراخيص.

ضبطت مباحث المصنفات، إحدى شركات الإنتاج الفني غير المرخصة بمحافظة الجيزة، بثت قناة فضائية دون الحصول على تراخيص، وألقت القبض على صاحب محل بيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات المشفرة بمحافظة القاهرة.

تشغيل قناة فضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني عن إدارة أحد الأشخاص وتشغيله إحدى القنوات الفضائية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ومن خلالها بث أفلام، مسرحيات، برامج حوارية، متخذًا من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفني مقرًا لمزاولة نشاطه غير القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة، والتقابل مع المدير المسئول عن شركة الإنتاج الفني – مقيم بمحافظة المنيا.

المضبوطات

وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات المعنية، وبتفتيش مقر الشركة، ضبط الآتي:

وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.

وبالفحص تبين عدم وجود القناة المشار إليها داخل المقر (محل الضبط).

وتبين أنها تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، من خلال إحدى شركات الإعلام المملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعقد إدارة وتشغيل.

المخالفات

وتمثلت مخالفات شركة الإنتاج فيما يلى:

استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية.

إدارة منشأة بدون ترخيص، مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات بدون ترخيص من الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها.

أجهزة ريسيفر لفك الشفرات

فى سياق آخر، ألقي أمن القاهرة القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة.

وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة، لبيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

وعثر بداخل المحل على 285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة “مختلف الأنواع”، فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.