«المصنفات» تضبط 27 ألف ملزمة تعليمية مطبوعة دون تفويض في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن ارتكاب مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة- واقعة طبع وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها، لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة المُشار إليها، أمكن ضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش في حضوره ضبطت 27 ألف ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض أو تصريح.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.