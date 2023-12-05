«المصنفات» تضبط محلًا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة أحد الأشخاص محلًا في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، يقوم من خلاله ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

واتضح أن المتهم يدير العديد من السيرفرات التي تدعم أجهزة القرصنة، وإدارته لقنوات رقمية تروج لنشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمحل المشار إليه، ومعه 10 أجهزة ريسيفر مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وحدة معالجة مركزية محمل عليها سيرفرات تقديم الخدمة للعملاء، ملفات برامج وسوفت وير خاص بفك الشفرات للقنوات الفضائية، هاتف محمول يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.