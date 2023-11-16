«المصنفات» تضبط مالك مكتب «كاستنج» بدون ترخيص في الجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة شخص لمكتب كاستنج بدون ترخيص في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي، محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وضبط مالك المكتب.

وبتفتيش مقر المكتب في حضوره أمكن ضبط استوديو تصوير يحتوي على هارد ديسك مُحمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس.

وضبطت كاميرا ديجتيال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية، محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.